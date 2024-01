Orsi: “Inter favorita con la Lazio per tre motivi. Ma i biancocelesti possono batterla”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Mattino, Nando Orsi ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Inter-Lazio in programma questa sera a Riad. "L’Inter mi sembra favorita per l’organico, per i cambi e per come sta giocando. Però la Lazio, in questo momento, mi sembra dopo la Juventus la squadra che sta facendo meglio".