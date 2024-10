Ivan Zazzaroni si è espresso così, a Teleradiostereo, in merito al match tra l'Inter e la Roma in programma domenica sera all'Olimpico

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo durante Te la do io Tokyo, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così di Roma-Inter in programma domenica all'Olimpico:

"Di impossibile non c'è nulla nel calcio. Ho visto l'Inter fare male con il Monza, fare non male, non malissimo ma neanche bene con il Genoa. Adesso ho letto e sentito che vuole privilegiare il campionato almeno questa domenica"