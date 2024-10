"Al Torino c'erano grandi corse da parte degli attaccanti, la situazione a Roma è diversa. Bisogna trovare un compromesso. L'Inter ti porta a muoverti a vuoto, il Milan non si è fatto portare in giro ed è riuscito a fare la sua partita ma in generale non è facile. La Roma nasce per fare la partita, poi vedremo come andrà ma gli acquisti lo suggeriscono".