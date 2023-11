Orsi: “All’Inter non va proprio giù Lukaku: ieri Ausilio, poi anche…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma: "Il Lecce è una squadra che ora sta prendendo la sua dimensione, ma è particolare, difficile, gioca sull’intensità. E la Roma non sta passando un periodo così florido. Una partita da giocare, non so se con tutti gli effettivi. Comunque all’Inter non va proprio giù Lukaku. Ieri Ausilio, poi anche Inzaghi e Marotta".