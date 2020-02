Orsi: “L’Inter ha il carattere del suo allenatore. Padelli? Ha fatto male, ma lo capisco…”

L’ex portiere della Lazio ed elemento dello staff tecnico dell’Inter di Mancini, Fernando Orsi, ha parlato a Tutti Convocati della lotta al vertice in A:

“La Juve ha Ronaldo, l’Inter ha questo carattere, questa forza che gli ha conferito il suo allenatore, la Lazio non ha le coppe e son 3 anni che gioca insieme, è una squadra matura. La Lazio forse è quella che potrebbe essere più tranquilla tra le tre. Padelli domenica ha fatto male, ma lo capisco, non giochi mai e vieni catapultato in un derby, una partita così importante.”