Mancini: “Bel derby, il gol a freddo ha messo paura al Milan. Inter devastante dopo il 2-2”

Finisce in tripudio per l’Inter che rimonta il Milan dopo un primo tempo difficile e si impone 4-2 sui rossoneri. Il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, ospite di Sky Calcio Club, ha parlato del derby e dell’andamento della squadra di Conte in Serie A:

“Mi sono divertito, bello il derby. Bello un campionato così tirato con squadre che se la giocano, è più divertente. Milan molto bene il primo tempo, sono stati bravi. Nel secondo tempo il gol a freddo ha messo paura e l’Inter ha capito che poteva recuperare. Subire due gol è stato decisivo. L’Inter sul 2-2 è diventata devastante. La Juve il gioco lo controlla, ma ora ha incontrato due squadre difficili. Credo che la Juve sia sempre la squadra più forte del campionato”.