Intervistato da Tag24, Nando Orsi ha parlato del big match della ventiquattresima giornata di Serie A tra Roma-Inter. "Partita molto complicata per la Roma, che ora però mi sembra una squadra più tranquilla e leggera. Con l’arrivo di De Rossi e con il cambio di modulo ha ritrovato le certezze che aveva perso e non sarà un risultato scontato. Sulla carta pare non esserci partita, ma la partita c’è. Anche perché i giallorossi giocano in casa e l’ambiente farà la sua parte. La Roma ha iniziato con De Rossi in un modo, nella seconda partita ha fatto dei passi in avanti e nella terza con il Cagliari mi ha convinto. È vero che erano squadre sulla carta abbordabili, ma in Serie A non c’è mai niente di scontato”.