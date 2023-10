Le parole dell'ex calciatore: "Se la Roma è al completo, può competere per obiettivi importantissimi. Lukaku non ha trovato una squadretta"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così della Roma e di Romelu Lukaku: "Se la Roma è al completo, può competere per obiettivi importantissimi. Lukaku non ha trovato una squadretta, ha trovato la Roma che è una società con una grande storia".