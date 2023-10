GdS – La versione di Lukaku: fa intendere di aver lasciato l’Inter perché…

E' riuscito a prendersi ancora una volta il centro della scena. Romelu Lukaku, tornando su quanto accaduto questa estate, ha gettato benzina sul fuoco delle motivazioni nerazzurre in vista di Inter-Roma del 29 ottobre. La Gazzetta dello Sport si focalizza sulla conferenza stampa di ieri: "Mancava una pagina in più, tanto per rendere tutto ancora più intricato. È arrivata ieri, direttamente dal Belgio, dove Romelu Lukaku è in ritiro con la sua nazionale per preparare la partita di domani in casa dell’Austria, a Vienna. E dove il gigante romanista è tornato sull’estate più calda della sua vita. Quella dove si è promesso prima all’Inter e poi alla Juventus, per sbarcare infine a Roma. Una triangolazione che ha lasciato di stucco in tanti, ad iniziare dai club coinvolti".