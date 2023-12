Orsi: “Roma? Se Mourinho restasse sarebbe buono. Ma deve sapere che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex giocatore, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho: "Il valore di Mourinho non lo devono scoprire i Friedkin. Per valutare il rinnovo devono vedere tanti elementi, non so se qualcosa sia cambiato con queste ultime partite, magari volevano rinnovare anche prima. Entrambi hanno forza, se la Roma continuasse con lui non farebbe male.