Roma, chiusa l’indagine su Mourinho: ha 5 giorni per difendersi

Dopo quanto accaduto ieri, la domanda è lecita: se José Mourinho, come da sua facoltà entro cinque giorni, chiederà di essere sentito dalla procura Figc per il fascicolo sulle frasi contro Marcenaro, in quale lingua parlerà a Chinè?

"Il solito José", scrivono in Portogallo, mentre in Spagna El Mundo punta sull' "ironia", dopo che il tecnico della Roma ha deciso di tenere la conferenza stampa post partita con il Sassuolo in portoghese e non in italiano, come forma di protesta per l'apertura di un'inchiesta federale per dichiarazioni lesive nei confronti dell'arbitro Marcenaro prima di Sassuolo-Roma.