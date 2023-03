Doppietta Osimhen e gol di Kvara, il Napoli strapazza il Torino 4-0. Fiorentina OK col Lecce

Vittoria numero 23 in Serie A per il Napoli di Luciano Spalletti che asfalta il Torino con un perentorio 4-0

Vittoria numero 23 in Serie A per il Napoli di Luciano Spalletti che asfalta il Torino con un perentorio 4-0. A segno Osimhen (doppietta, 21 in campionato per lui), Kvaratskhelia e Ndombele per i campani che volano a 71 punti, a +21 sull'Inter impegnata questa sera contro la Juventus.