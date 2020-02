Libero – Juve-Inter, due ostacoli per la diretta in chiaro: possibile asta per la sfida scudetto

Dopo la decisione di giocare lo scontro scudetto a porte chiuse, continua il dibattito sui diritti tv della sfida tra Juventus e Inter, in programma domenica sera a San Siro. Sky e Lega Calcio continuano a parlare mentre Rai e Mediaset vogliono avere voci in capitolo in caso di trasmissione in chiaro.

Il sì di Sky alla diretta su TV8 ha trovato l’ostacolo della Legge Melandri, che nega al colosso di Murdoch di trasmettere la partita di campionato in chiaro. A questo si è aggiunto l’interesse di Rai e Mediaset, che chiudono un bando lampo per decidere chi si giudicherà i diritti in chiaro del match.

“Molto dipenderà anche da Sky e dal Governo – scrive Libero -. La prima, che ne detiene i diritti, potrebbe infine optare di trasmettere la partita solo via satellite,mail secondo potrebbe decidere di dare quanto più accesso a tutta la popolazione di fruirne”. L’ultima parola spetta dunque al Governo, che deciderà quale soluzione adottare a pochi giorni dal ‘Derby d’Italia’ tra Juventus e Inter.