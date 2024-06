Manca pochissimo all'inizio della Copa America 2024 che si svolgerà negli USA. Il via questa notte al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. A inaugurare la 19ª edizione del torneo saranno i campioni in carica e del mondo dell'Argentina, che nel Gruppo A affronteranno il Canada. In questa edizione saranno presenti 4 giocatori dell'Inter che proveranno ad alzare al cielo la coppa.