EDICOLA / CdS: Outsider Juve, ma il Milan ha solo Mirante. Tonali, nodo patteggiamento

Riparte il campionato, dalla partita tra Milan e Juventus . E la prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata proprio alla sfida del Meazza. "Outsider Juve, ma il Milan ha solo Mirante. Allegri a San Siro da sfavorito e con Chiesa e Vlahovic in panchina. I big bianconeri hanno tre allenamenti nelle gambe: subito Milik e Kean. Pioli perde anche Sportiello, gioca il terzo portiere ".

Di spalla lo sfogo di De Laurentiis: "Che schiaffi a Osimhen e Giuntoli". E in fondo alla pagina ancora il caso scommesse: "Tonali, i nodi del patteggiamento. Zaniolo è in attesa di essere interrogato da Chiné". "L'ex Milan e i suoi legali cercano un accordo che preveda solo un anno di stop. La Procura di Torino prende tempo: sta lavorando per approfondire il ruolo di Sandro".