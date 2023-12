Oyarzabal: “Orgogliosi di quanto fatto, all’inizio era difficile crederlo”

Mikel Oyarzabal, attaccante e capitano della Real Sociedad, ha parlato in mix zone al termine del match pareggiato per 0-0 contro l'Inter a San Siro, che consente ai baschi di chiudere al primo posto il girone di Champions League: "Provo felicità, emozione. Per noi, per tutti quelli che sono venuti. Per chi non è potuto venire e chi ci ha sostenuto. Il supporto è ancora evidente. Siamo molto contenti ed orgogliosi di quanto abbiamo fatto, ma abbiamo voglia di continuare a fare bene, di continuare a lavorare e di pensare al prossimo obiettivo.