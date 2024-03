Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pasquale Padalino ha parlato di Bologna-Inter. “Ammesso che il discorso Scudetto non sia già chiuso, con 15 punti di vantaggio guadagnati da vera squadra di rango, i nerazzurri non stanno sbagliando un colpo. Conoscete i numeri meglio di me, sta vincendo sempre".