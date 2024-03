Padovan: “Caso Acerbi? Juan Jesus non può aver inventato la storia”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan è tornato su quanto accaduto tra Acerbi e Juan Jesus. “Toppa peggio del buco di Acerbi? La mancanza maggiore di Gravina è quella su Juan Jesus, non avergli dedicato un pensiero. Un abbraccio al difensore del Napoli era dovuto. Non può aver inventato la storia, è stato ferito dalla o dalle parole di Acerbi. Si è lamentato in campo, è stato molto signore a dire di chiuderla lì, ma poi non ha potuto farlo per quando detto dopo da Acerbi. A volte si eccede, non penso sia razzista il difensore dell’Inter, ma questo accade. Ho molta stima di Gravina, ma non si difende un giocatore solo perché è della Nazionale… Delle volte si può sbagliare anche se si gioca nell’Italia”, le sue dichiarazioni.