Padovan: “Inter avvantaggiata da errori arbitrali, ma l’AIA getta benzina sul fuoco”

Non si placano le polemiche legate agli errori arbitrali accaduti nel corso dell'ultima giornata di Serie A. In particolare tengono banco gli episodi di Inter-Verona, con il club nerazzurro che si ritrova circondato da un clima decisamente infuocato. Giancarlo Padovan ne ha parlato all'interno del suo editoriale per calciomercato.com: "Le polemiche dopo Inter-Verona, per il mancato annullamento del gol di Frattesi, causa la gomitata di Bastoni a Duda, non solo non si sono placate, ma sono state addirittura rinfocolate dagli interventi dell'Aia, ovvero l'Associazione italiana arbitri.