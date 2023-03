Padovan: “Conte ha nostalgia dell’Italia. Probabilmente vuole tornare al nord: l’Inter…”

Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato del futuro di Antonio Conte

"Dopo la malattia e l’operazione (nulla di grave anche se si è trattato di un intervento d’urgenza), Antonio Conte ha rallentato. Si è preso il tempo necessario per guarire, ha voluto recuperare pienamente rinunciando a qualche partita del Tottenham ed è rimasto in Italia con la sua famiglia. Contemporaneamente in un’intervista dei giorni scorsi, l’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter ha ammesso di avere rivisto le sue priorità personali, soprattutto in séguito alla scomparsa di amici e colleghi come Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic".

"Comportamenti e parole restituiscono al calcio europeo un allenatore comunque ambizioso (anche ieri ha detto che ha bisogno di lottare per vincere), ma forse più interessato a lavorare in Italia che all’estero. La moglie Elisabetta e la figlia Vittoria, pur apprezzando Londra, non si sono mai trasferite ed è più probabile che, in questa fase della vita loro manchino ad Antonio, più di quanto Antonio manchi a loro"

4 opzioni — "Insomma Conte vuole tornare, probabilmente al nord, anche se Roma non è del tutto esclusa dalle sue rotte. Vuole vincere lo scudetto, la sua specialità, dove non accade da troppo tempo (Roma, appunto), dove non c’è più abitudine a farlo (Juventus), dove vorrebbero aprire un ciclo (Inter e Milan). Dicono che Conte sarebbe disposto anche a decurtarsi considerevolmente lo stipendio pur di allenare uno di questi quattro club. Se è così, non c’è dubbio che è proprio cambiato".