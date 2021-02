Padovan: “Il campionato lo vincerà chi avrà il miglior attacco. Eriksen o Vidal? Conte…”

Il giornalista sottolinea l'importanza di avere il migliore attacco per vincere il campionato

Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha sottolineato l'importanza di avere il migliore attacco per vincere il campionato. Il giornalista si è focalizzato in particolare sull'Inter: "Per me è di gran lunga più importante quello che sta facendo davanti. Perché questo sarà uno dei pochi campionati un cui vincerà la squadra che ha il migliore attacco e non la migliore difesa".