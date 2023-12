Padovan: “Champions, l’Inter non avrà problemi a superare l’Atletico Madrid”

A calciomercato.com, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del sorteggio dell’Inter in Champions League. “Nei sorteggi di Champions League è andata bene all'Inter (l'Atletico Madrid è certamente battibile), malissimo alla Lazio (il Bayern Monaco è il peggior avversario possibile), così così al Napoli (il Barcellona è una grande, ma non vale la gloria del passato).

[…] Chi, come me, ha visto l'Atletico contro la Lazio, sa che la squadra di Sarri è stata più brutta di quanto effettivamente sia. Simone Inzaghi non avrà problemi a superare Simeone e i nerazzurri voleranno ai quarti, dove meritano di stare per quel che stanno facendo anche in campionato. Poi sarà quel che sarà, non credo un'altra finale, ma ancora una buona figura nell'Europa che conta”, le sue parole.