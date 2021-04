Padovan: “L’Inter meritava la vittoria, titolo suo. Lukaku inventa situazioni”

Il giornalista ha elogiato la prestazione dei nerazzurri nella gara contro il Cagliari e quella del belga

Giancarlo Padovan, negli studi di Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter sul Cagliari. Si è soffermato sul gol di Darmian ma anche sul modo di giocare di Conte. Ecco le parole del giornalista: «Conte sfrutta benissimo le fasce. Bellissima la combinazione nell'occasi. Il Cagliari si schierava a specchio ed era difficile l'uno contro uno. L'Inter però ha maggiore qualità ha avuto maggiore voglia di vincere e credo che alla fine Conte possa essere soddisfatto per come l'ha preparata e come è andata. Sappiamo che è stato difficile, ma è quella fase del campionato in cui tutte vengono a giocare per i punti».