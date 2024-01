Padovan: “Lecce forte, dubito che la Juve vinca oggi. In ogni caso l’Inter è…”

"Un Napoli sorprendente con la Fiorentina che però ha deluso chi come me le dava una chance per andare in finale. Il Napoli sta quasi bene però ha preso giovamento dal cambio del sistema di gioco, sta ritrovando giocatori importanti e la cura Mazzarri sta funzionando. Però, se devo dire la verità, l'Inter è talmente forte e superiore, brillante, in forma che francamente la vedo dura per il Napoli rovesciare la partita che la vede sfavorita. Ne abbiamo viste di partite in cui la squadra più forte non ha vinto. Il Napoli visto con la Fiorentina non è l'Inter che ha battuto la Lazio"