La Roma non si ferma al colpo Azmoun: così Gianluca Di Marzio a Sky ha parlato del futuro di Romelu Lukaku

“La Roma ha preso uno dei due attaccanti, Azmoun. Poi si cercherà un’opportunità da ultimi giorni di mercato e non è escluso un assalto a Lukaku. Sempre che il Chelsea apra al prestito, per ora vuole soltanto venderlo. In caso di prestito, ci sarebbe da battere la concorrenza di Barcellona e PSG”, ha spiegato il giornalista.