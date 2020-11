Padovan: “L’Inter è la mia favorita da sempre per lo scudetto, Napoli prima alternativa e…”

Intervenuto su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha commentato così Napoli-Milan, ammettendo come i partenopei siano una delle sue prime scelte in ottica Scudetto proprio come l’Inter:

“Gattuso mi sembra che attrezzi più adeguatamente la sua squadra negli scontri diretti. Il Napoli non è compatto solo quando gioca, si difende o riparte, ma anche quando deve affrontare difficoltà impreviste o imprevedibili, vedi la partita non giocata con la Juve. Quella decisione, condizionata da un’ordinanza dell’Asl, è costata un punto sicuro (quello di penalizzazione) e tre probabili (il Napoli era in forma e la Juve di Pirlo ancora in allestimento). Eppure il Napoli ha sempre vinto, tranne, appunto, con il Sassuolo. Senza il pasticcio-Juve adesso probabilmente sarebbe in vetta, dove può arrivare questa sera battendo il Milan. Più che prevederlo, me lo aspetto. Il Napoli, infatti, oggi è la prima alternativa all’Inter, la mia favorita da sempre per la vittoria dello scudetto“.