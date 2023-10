Padovan: “Mi aspetto vittoria agevole dell’Inter, non vedo come la Roma possa fermarla”

"L'Inter di stasera è la formazione titolare, se ci fosse la finale di Champions League, Inzaghi schiererebbe questa. Mi aspetto la vittoria dell'Inter abbastanza agevole, magari mi sbaglio. La Roma ha Lukaku che catalizza, fa reparto da solo ed è possibile che la Roma crei delle difficoltà all'Inter ma la differenza, nei singoli e nel gioco, tra le due squadre è notevole. Non vedo come la Roma possa fermare l'Inter, per me non accadrà. La Roma cercherà di ripartire, chiamando al sacrificio tutti tranne Lukaku che dovrà fare una partita di sacrificio. C'è El Shaarawy in grande forma ma la Roma non ha alternative, ha i bambini in panchina"