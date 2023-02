Padovan: “Lukaku, ora l’Inter vuole risposte. E i cambi di Inzaghi sono un segnale”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così dei possibili cambi di formazione di casa Inter per stasera

“Sono d’accordo sui cambi di Inzaghi, in parte per la Champions e in parte perché un segnale va dato. Se cambierà, l’allenatore farà bene. Lukaku ha bisogno di giocare e di ritrovare fiducia. Questo è il periodo giusto, ora servono risposte sul campo, anche per il futuro”.