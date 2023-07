Padovan: “Lukaku? Trattativa che mi lascia perplesso. Mercato Inter finora buono ma…”

"Per l'Inter è fondamentale riuscire a riportarlo a Milano, perché l'Inter ha puntato tutto su Lukaku e Lukaku tutto sull'Inter. Se non dovesse verificarsi, sarebbe un bel problema per l'Inter. E Lukaku andrebbe a finire in una soluzione che evidentemente non è gradita, fosse la Juve e non ci credo, o l'Inghilterra. Non è facile sostituire uno con le caratteristiche di Lukaku, con il gioco di Inzaghi, esattamente come con Conte, si sposano benissimo"