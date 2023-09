Padovan: “Napoli senza idee, Garcia finito e pensionato. Inter e Milan però…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com. Queste le sue considerazioni: "Con Kim in campo, il Napoli non avrebbe perso con la Lazio. Juan Jesus è un ex calciatore e chi ha pensato di potergli fare un'altra stagione ha sbagliato profondamente. De Laurentiis a volte si crede troppo furbo: pensava che chiunque potesse sostituire Kim. Natan è talmente forte che finora è stato fisso in panchina. Spero per il Napoli che possa rivelarsi quantomeno affidabile di qui dalle prossime giornate. Se non ha ancora esordito o non è ancora pronto oppure non si è rivelato adatto, ma restiamo ottimisti. Il Napoli è apparso molto stanco dopo un'ora di gioco ed è un dato allarmante quanto la difesa vista nel secondo tempo.