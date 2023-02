Padovan: “Questo Napoli può sognare di vincere la Champions League”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così della stagione del Napoli di Luciano Spalletti

“Non c’è differenza tra il Napoli di Serie A e Champions League. Ora il Napoli sa di poter competere anche in Europa, può arrivare fino in fondo, sognando anche di alzare la coppa. Difficile, ma penso che nelle quattro migliori ci stia alla grande. Il Napoli in semifinale ce lo vedo”, le sue dichiarazioni.