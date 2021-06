Convocati Italia, Padovan: “Avrei portato Pessina e non Sensi. Bernardeschi? Inutile”

Nel corso di un ampio editoriale su calciomercato.com, Giancarlo Padovan si è espresso sulle scelte di Roberto Mancini per l'Europeo

Matteo Pifferi

"Ormai da molti anni sono a tal punto un sostenitore delle idee e delle scelte del c.t. Roberto Mancini dall’aver dichiarato fin dall’anno scorso, quando l’Europeo venne spostato causa Covid, che l’Italia vi avrebbe partecipato per vincere non essendo per nulla inferiore a Francia, Portogallo, Belgio, Inghilterra e via enumerando.

Dopo la pubblicazione della lista dei 26 calciatori che faranno parte della rosa della manifestazione il mio parere non è cambiato, anche se anch’io, al pari del c.t., avrei sofferto per certi tagli apportati nelle ultime ore. Su tutti quelli che hanno riguardato Mancini (lo avrei preferito a Toloi), Pessina (avrei lasciato a casa Sensi che non è ancora guarito) e soprattutto Politano. Qui il discorso è più ampio e non riguarda Raspadori, l’utlimo aggregato alla squadra come settimo attaccante, ma Bernardeschi, l’esterno della Juve che quest’anno ha disputato la sua peggiore stagione.

Tuttavia era chiaro che Mancini aveva deciso a tutto vantaggio di Bernardeschi fin dalla partita amichevole di San Marino, quando l’ha schierato finto 9 e capitano. Se a questo aggiungiamo che contro una squadra equivalente alla nostra serie D, lo juventino ha fatto un gol, almeno un paio di assist e altre giocate convincenti capiamo come il c.t. avesse già in animo di portarlo con sè all’Europeo. Purtroppo, la rassegna europea non annovera nazionali del valore di San Marino e, dunque, Bernardeschi sarà sostanzialmente inutile. Con lui hai una soluzione in meno, mentre con Politano ne avresti avuta una in più, soprattutto a gara in corso.

Sono ancora in moderato dissenso da Mancini anche per l’esclusione di Pessina a beneficio di Sensi. Oltre che in fase di recupero, l’interista quest’anno ha giocato pochissimo quindi è tutto da stabilire se abbia o meno il ritmo partita. Inoltre con Jorginho, Verratti, Locatelli e Cristante abbondano i centrali (anche se Locatelli e Cristante sanno fare anche le mezzali) e un posto per un “assaltatore” come Pessina glielo avrei trovato. Infine Mancini aveva più storia in Nazionale di quanta non ne abbia Toloi e scegliere lui avrebbe dato anche un senso di continuità del percorso iniziato".