Padovan: “Roma? Mourinho depotenziato perché non sarà l’allenatore l’anno prossimo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così del momento della Roma: "Il quadro infortunati è preoccupante. Mi sembra che i giocatori non siano più disposti a giocare sopra il dolore. È un momento difficile per Mourinho perché mai come adesso era stato così depotenziato. Tutto nasce dal fatto che l’anno prossimo non sarà l’allenatore della Roma. Questo autorizza i giocatori a preservare sé stessi a discapito della squadra".