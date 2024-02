Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Michele Padovano, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Antonio Conte: "Quando ci vediamo io e Conte non parliamo di cose private e di calcio. Lo rispetto molto come persona, come professionista ha dimostrato che dove va lui si vince. Napoli è una piazza eccezionale, importante e lo stimola molto. Sono pochi i club che possono permettersi uno come lui.