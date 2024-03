Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, nel presentare la sfida del Maradona ha fatto anche alcune considerazioni sulla lotta scudetto

Intervistato da Il Mattino, Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, nel presentare la sfida del Maradona di questo fine settimana ha fatto anche alcune considerazioni sulla lotta scudetto, sempre più indirizzata verso l'Inter di Simone Inzaghi:

"Juventus? La ritenevo favorita per lo scudetto: senza coppe, meno impegni e quindi meno infortuni. Invece lo scontro diretto con l'Inter ha fatto capire che la squadra ancora non è pronta e che Giuntoli dovrà fare qualcosa in più".