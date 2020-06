Il padre di Mauro Icardi un violento? Wanda si schiera e manda un sms pesante in Argentina

Ivana Icardi, terminata la sua esperienza nel reality spagnolo, sta concedendo le prime interviste alla stampa. Ieri hanno fatto molto rumore le sue dichiarazioni che dipingevano il padre (suo e di Mauro Icardi) come un violento. Ivana aveva parlato anche di una denuncia nei suoi confronti (leggi qui) ed espresso un pensiero molto forte che raccontava come spesso avesse pensato di “ucciderlo”. Se ne stava parlando in Argentina ieri, in un programma televisivo, e presente in trasmissione c’era anche Ana Rosenfeld, il famoso avvocato di Wanda Nara. In diretta televisiva è arrivata quindi anche la posizione della moglie di Icardi, con un sms: “Quello che dice Ivana è assolutamente falso. Il papà di Mauro è un santo e questa è un’invenzione per la stampa”. Juan Icardi, padre di Mauro e Ivana, vive con la famiglia dell’attaccante del Psg.

(Ciudad.com.ar)