Il padre di Wanda: “Il rapporto con Icardi mai stato buono, provoca Maxi. Con i suoi figli…”

Andrés Nara, padre di Wanda Nara, non si nega quando si tratta di rilasciare interviste. Lo ha fatto per raccontare che presto si sposerà e che non pensa che abbia senso invitare Wanda, con la quale continua a non avere un buon rapporto. Andrés non ha un buon rapporto nemmeno con Mauro Icardi e questa sua nuova dichiarazione lo conferma: “Non sto dalla parte di nessuno, ma mi piace stare sempre dalla parte della verità. Con Maxi Lopez non ho mai avuto problemi, al di là delle infedeltà che erano di pubblico dominio e con le quali non sono mai stato d’accordo, è sempre stato un gentiluomo”. E poi l’ennesimo riferimento a Mauro: “Non posso parlare molto di Mauro perché non abbiamo mai avuto un ottimo rapporto. All’inizio non mi è piaciuto quello che è successo, ma poi ho capito. Oggi ha due bellissime figlie e con i figli di Maxi Mauro si è comportato come se fosse un padre ma non è il padre, il padre è Maxi. Mauro lo provoca un po’”.

Andrés Nara è tornato anche sulla decisione di non invitare Wanda al matrimonio: “Non per nulla in particolare, ma per motivi di distanza, perché non conosco nemmeno le sue figlie, e per quelle battaglie che non ho mai capito molto visto che non è mai successo nulla. Non penso che sia necessario o che lei si giustifichi, perché avrebbe dovuto fare un discorso precedente o una conversazione per appianare le incomprensioni. Non mi interessa parlare con suo marito, ma sono interessato a vederla e sapere cosa pensa e quale sia il suo punto di vista”.

(Confronted – The Nine)