Wanda: “Mio padre grande delusione. Sminuisce un uomo come Mauro e intanto con Maxi…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Gente, Wanda Nara, showgirl e moglie-agente di Mauro Icardi, ha avuto modo di parlare anche del complicato rapporto con il padre Andrès, che tra l’altro nelle scorse settimane aveva preso le difese di Maxi Lopez riguardo alla fine della relazione con la figlia. Ecco le dichiarazioni di Wanda:

“Sono una madre e ho sofferto situazioni imperdonabili, che non avrei mai voluto vivere con nessuno dei miei figli. I miei genitori hanno visto quello che ho sofferto. Hanno sempre saputo perché avevo posto fine a quella relazione (con Maxi Lopez, ndr). E invece di dare forza alla loro figlia, che è riuscita a superare tutto ciò che loro conoscono molto bene, ripartendo da zero con tre bambini, senza chiedere un soldo e trovando i suoi conti vuoti durante la notte, mio ​​padre ha scelto di prendere un’altra direzione. Fa pubblicità con il mio ex, facendo commenti dolorosi e sminuendo Mauro (Icardi, ndr), un uomo integro che si è preso cura di me e dei miei ragazzi, invece di essere orgoglioso della mia lotta. È impossibile avere un approccio con una persona che cova così tanti brutti sentimenti. È la mia grande delusione“.

(Fonte: Gente)