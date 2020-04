Il papà di Wanda si sposa: “Perché non l’ho invitata? Ingrata. Mi piacerebbe venisse ma…”

Andrés Nara ha parlato ai microfoni di Caras del suo imminente matrimonio con la fidanzata, Pamela Acosta (35 anni). La coppia sta insieme da qualche anno e ha deciso di non prendere precauzioni: “Non stiamo attenti. Se verrà (un figlio), sarà il benvenuto”. Un matrimonio che a causa della pandemia è stato rinviato e potrebbe svolgersi o a fine anno o all’inizio del 2021: “Certo che mi sposerò, non so se riusciremo a farlo ancora ​​quest’anno, ma l’anno prossimo saremo sicuramente marito e moglie… Mi chiedi perché io non abbia invitato Wanda e la risposta è abbastanza semplice, non ha senso. Non conosco le figlie, non abbiamo dialogo e non abbiamo legami in questo momento”.

L’educazione e i sacrifici per le figlie: “Prima devi essere soddisfatto di come hai fatto le cose e io, con Wanda, l’ho sempre sostenuta, l’ho cresciuta con sua madre (Nora) e volevo che arrivasse in cima. Mi sono rotto la schiena per dare loro il meglio, e ora che ti ignorano e hanno gli atteggiamenti che lei ha verso di me … Come vuoi che io mi senta. Mi sento deluso, l’ho cresciuta con gioia e chiedo gratitudine da parte sua e ciò ha a che fare con l’amore. Che vengano a disprezzarti dopo quello che hai fatto… Sono molto obiettivo e non mi interessa chi sei. Al momento cosa c’era di sbagliato con Maxi López gliel’ho detto e anche ciò che c’era di buono, dispiace un po’ perché Mauro non è il padre dei tre ragazzi (Valentino, Costantino e Benedicto) e Maxi non gli piaceva e difendeva la sua partner e il problema si è presentato”.

L’invito (mancato) alle nozze: “Perché lei venga al mio matrimonio penso che uno dei due dovrebbe alzare il telefono. Non mi arrenderò perché sono il padre e merito rispetto. Deve mettere tutto da parte e parlare da figlia a padre, ma ci sono molte cose in ballo. Se la inviterò attraverso Zaira, la inviterò ma non penso che verrà. Mi piacerebbe che venisse, ma beh … Sa che sono il padre e che sarò sempre lì. Le ho educate e le ho cresciute perché fossero indipendenti. La mia mano è andata via e non hanno nemmeno bisogno di me. Penso che Wanda sia molto ingrata con me”, ha concluso duramente Andres.

(Carasa)