Paganin: “Solo applausi per Marotta. Juve-Inter scontro tra filosofie”

Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio verso il derby d’Italia di domenica. Ecco il suo pensiero in vista di Juve-Inter: “I nerazzurri come profondità di rosa sono in vantaggio. Sono due filosofie diverse, Juventus molto pratica mentre l'Inter con un calcio brillante a cui non eravamo abituati, soprattutto a livello di continuità. Ora invece c'è stato un salto di qualità. Sono molto curioso di vedere la partita, se premierà l'una o l'altra filosofia".