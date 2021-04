Paganin: “Conte ha bisogno di tutti, c’è una cosa che fa la differenza. L’Inter è…”

Quanto è cambiata l'Inter dal girone di andata? Moltissimo. Paganin ha evidenziato il grande lavoro svolto da Conte, staff e squadra che sta portando i risultati cercati.

Massimo Paganin ha analizzato la sfida in programma oggi pomeriggio tra Inter e Sassuolo: "Tre punti che diventano fondamentali per arrivare più lontano possibile. Una partita difficile, loro hanno tante assenze. Ogni partita deve essere una finale come ha detto e fatto capire Antonio Conte. Darmian in una posizione atipica, anche se ha già giocato in quel ruolo. Non credo crei particolari problemi. Conte sta spingendo sul fatto che i due a fianco di de Vrij spingano molto. Potrebbe alternarsi con Young per mettere in difficoltà gli avversari. Potrebbe anche inserire Ranocchia o D'Ambrosio e avanzare Darmian. Ci saranno tante partite da giocare quindi Conte ha bisogno di recuperare tutti i giocatori effettivi e di alternare quelli che giocano sugli esterni, che sono quelli che spendono di più".