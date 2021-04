Handanovic: “Mi aspetto un’Inter solida e concentrata. Pressione? Sentiamo che…”

Le parole del Capitano dell'Inter prima della delicata sfida contro il Sassuolo. Il portiere ha messo in evidenza le caratteristiche necessarie a vincere la partita.

Samir Handanovic ha analizzato la sfida in programma contro il Sassuolo ai microfoni di Inter TV: "Ci saranno insidie come in tutte le partite. Anche questa partita nasconde insidie. Il Sassuolo sta facendo molto bene e gioca bene. Dobbiamo essere concentrati e solidi per vincere questa partita. Pressione? Non so se chiamarla così, sentiamo che ogni volta che vinciamo l'obiettivo è più vicino. Mi aspetto un'Inter solida e concentrata, che capisce che partita farà immediatamente".