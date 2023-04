Paganin: “Juve molto solida e concreta. Con l’Inter, Allegri chiederà…”

Le parole dell'ex giocatore che commenta la sfida di Coppa Italia per Mediaset

Commenterà per Mediaset la prima semifinale di Coppa Italia tra Juve e Inter.Massimo Paganin, ex giocatore nerazzurro, ha parlato della sfida che si gioca all'Allianz Stadium. «La Juventus ha dimostrato di essere molto solida e concreta. Credo che Allegri sia preoccupato dal fatto che l'Inter nelle ultime partite ha tirato in porta 62 volte ed è riuscita a segnare un solo gol».