Favorita per il derby di lunedì, dunque?

"Segna più di tutti e subisce meno di tutti: mi ricorda l’Inter dei record dell’89, quella di Trapattoni. Detto questo, anche il Milan ha giocatori come Theo e Giroud che hanno fatto una finale di Coppa del Mondo: è gente in grado di gestire le pressioni di una partita come questa. E poi, si sa, il derby azzera tutto: le squadre non sentiranno il peso della sfida più di quanto lo avrebbero avvertito se non fosse stato decisivo per una delle due. Ma nei confronti degli avversari, l’Inter ha ormai un margine di vantaggio psicologico che per gli altri sarà difficile colmare, almeno in tempi brevi".