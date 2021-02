Paganin: “Partita rischiosa. Eriksen? Incomprensioni appianate, ora per l’Inter…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro. Focus sulla sfida delicata tra Inter e Genoa e approfondimento della crescita di Christian Eriksen, diventato un giocatore importante per Conte.

"Eriksen? Ci sono state delle incomprensioni che sono state appianate. Lui è un valore importante nella costruzione del gioco, sul quale può fare affidamento il mister. La sua disponibilità al sacrificio, a pressare fanno sì che lui sia cresciuto tantissimo. Non avevamo visto nella prima parte delle sue giocate all'Inter era proprio la disponibilità alla corsa. Non era mai stato messo in discussione il calciatore, ma le prestazioni non erano all'altezza. Questo scorcio di stagione sta restituendo un Eriksen che è davvero importante per questa Inter", ha concluso Paganin.