Paganin: “Inzaghi è cresciuto tanto. E questa Inter a Istanbul avrà le sue occasioni”

In casa Inter, il rendimento migliore lo hanno avuto i giocatori giunti a parametro zero: Onana, Mkhitaryan o il prestito gratuito di Acerbi. Quanto hanno migliorato il gioco di Inzaghi?

“Penso che sia il percorso dell’allenatore che fa la differenza e dia la possibilità ai giocatori di esprimersi al meglio. Hanno dato certamente il loro contributo, ma non hanno migliorato il gioco di Inzaghi. Credo che Inzaghi abbia fatto la sua esperienza lo scorso anno e abbia capito i punto dove intervenire. Nonostante sia stata una lunga stagione a causa dell’interruzione per i campionati del mondo. Credo che Inzaghi sia cresciuto molto e lo abbia dimostrato con il suo percorso. Non credo sia un caso se la squadra nella scorsa stagione abbia vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Quest’anno nuovamente ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, ed è in finale di Champions League. Va fatto un plauso anche alla dirigenza che è stata in grado di andare a prendere questi giocatori pensando di poter aggiungere valore a una rosa già importante”.