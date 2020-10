Paganin: “Questo il miglior undici da schierare oggi. L’Inter ha fatto un grandissimo acquisto”

Massimo Paganin ha analizzato i principali temi di Lazio–Inter in collegamento con Inter TV: “Questo è il miglior undici da schierare contro la Lazio, oggi. 33km all’ora? Hakimi deve stare attento perché in alcune zone della città supererebbe i limiti. Scherzi a parte, ha una grande capacità dal punto di vista tecnico di controllare la palla. L’Inter ha fatto un grandissimo acquisto, Hakimi sta ancora facendo il suo percorso di crescita. Non dimentichiamo che è un ’98 e che ha ancora 22 anni. Oggi ci sarà un bel duello. Acerbi ha fatto un’ottima partita contro Zapata, sono curioso di vedere il duello con Lukaku. Romelu ha imparato ad usare il corpo e a prendere posizione per anticipare il difensore. Il giocatore è cresciuto anche da questo punto di vista”.

(Inter TV)