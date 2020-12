Paganin: “Il Bologna ha ritrovato fiducia. Ma l’Inter potrebbe approfittare del…”

Nel Matchday Programme di Inter-Bologna è intervenuto anche Massimo Paganin, ex difensore nerazzurro, che ha illustrato le insidie che la squadra di Sinisa Mihajlovic porterà ai ragazzi di Conte nella partita di sabato sera a San Siro:

“Il Bologna ha avuto una partenza difficile, con una sola vittoria nelle prime cinque gare di campionato. E’ una squadra che sta ritrovando fiducia e sicurezza: dunque, sarà una gara sicuramente non facile anche per la condizione mentale dei rossoblù. Il Bologna gioca, così come nella passata stagione, con un 4-2-3-1. Quest’anno ha trovato equilibrio un po’ alla volta. Dietro la punta, Palacio, giocano esterni a piedi invertiti, che tendono a entrare dentro il campo. La fase difensiva è l’aspetto più delicato del Bologna. E’ una squadra che ha poco equilibrio e che tende a sbilanciarsi in avanti. L’Inter potrebbe approfittarne“.

(Fonte: Matchday Programme)