Paganin: “Contro il Bologna l’Inter ha pagato le fatiche d’Europa. Motta pronto per una big”

"I rossoblù sono maturati come squadra e hanno trovato una grande risposta al doppio vantaggio interista. Forse l'Inter ha pagato le energie spese in Europa ma il Bologna ha giocato una buona gara e sta trovando alternative nel suo percorso di crescita. Motta sta facendo da diverso tempo un ottimo lavoro e fa giocare la squadra con una identità precisa. Mi avevano già colpito con la Juventus e con il Milan era tutto un work in progress. Il Bologna resta in partita sul piano mentale. (...)".