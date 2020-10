Paganin: “Inter, è mancato l’equilibrio. Il calcio di adesso è surreale, Conte ha deciso di…”

Massimo Paganin ha analizzato la sconfitta dell’Inter nel derby: “Forse è mancato un po’ di equilibrio nella prima parte della partita. L’Inter ha fatto la partita. Vista la striscia ci può stare. Manca ancora quell’equilibrio. C’è stato soprattutto nel secondo tempo. Nella seconda parte della gara l’Inter ha fatto molto bene. Avrebbe meritato qualcosa in più. Dispiace perché il derby era ampiamente a portata dell’Inter. Nei primi due gol c’è stata un po’ di difficoltà. Conte ha deciso di impostare un gioco molto più propositivo. E’ mancato l’ultimo passaggio, il tiro verso la porta. Ci sono state diverse azioni. E’ mancato l’ultimo tocco. Poteva finire in pari. Forse i due gol di Ibrahimovic a freddo hanno condizionato la partita. Il calcio di adesso è surreale. Il pubblico mette un po’ di pressione nel corso della partita, quindi l’assenza dei tifosi ha sicuramente influito. Quello che mi è piaciuto è il carattere della squadra. L’equilibrio diventa essenziale per riprendere il cammino tracciato già nella scorsa stagione. Il Milan si è chiuso e poi non c’è più stata la possibilità di attaccare neanche sugli esterni. I derby vanno giocati anche in questo modo. E’ solo la quarta di campionato, c’è lo spazio per riprendersi. Sanchez non ha potuto incidere perché è tornato infortunato“.

(Inter TV)